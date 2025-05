OM : le groupe pour la réception de Rennes avec deux absents

Assuré de finir sur le podium de Ligue 1, et donc de voir la Ligue des Champions au stade Vélodrome l’année prochaine, l’Olympique de Marseille doit s’imposer face au Stade Rennais lors de la dernière journée pour décrocher officiellement la deuxième place de Ligue 1. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe expérimenté sans appeler de jeunes, ceux-ci ayant les play-offs de fin de saison à disputer.

La suite après cette publicité

Parmi les grands absents, on note le nom de Valentin Rongier ainsi que celui de Geoffrey Kondogbia, qui n’ont pas été retenus avec le groupe. Le premier serait touché à l’adducteur, et RDZ avait déjà confirmé son absence lors de la conférence de presse d’hier. Pour le second, il s’agirait plus d’un problème au quadriceps. En dehors de ces deux-là, tous les cadres olympiens seront sur le pont pour la dernière de la saison.