Îles Féroé U21 - France U21 : les compositions sont tombées

Deuxième match de qualification pour l'équipe de France U21 avec un déplacement aux Iles Féroé. Pour ce faire, Sylvain Ripoll opte pour un 4-4-2 avec Illan Meslier dans les cages. Devant lui, Pierre Kalulu, Loïc Badé, Benoît Badiashile et Adrien Truffert prennent place. Maxence Caqueret et Eduardo Camavinga assurent le double pivot tandis que Nathanaël Mbuku et Sofiane Diop se retrouvent dans les couloirs. Enfin, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo sont associés en attaque.

De son côté, la sélection féringienne opte pour un 4-4-2 avec Bárdur á Reynatröd dans les buts. Devant lui, Sjúrdur Pauli Nielsen, Áki Johannesen, Börge Petersen et Paetur Skipanes prennent place en défense. Símun Sólheim, Noah Mneney, Stefan Radosavljevic et Áki Samuelsen se retrouvent dans l'entrejeu alors que Andrass Johansen et Steffan Lökin assurent le duo offensif.

Les compositions

Iles Féroé : Reynatrod - Nielsen, Johannesen, Petersen, Skipanes - Solheim, Mneney, Radosavljevic, Samuelsen- Johansen, Lokin

France : Meslier - Kalulu, Badé, Badiashile, Truffert - Mbuku, Caqueret, Camavinga, Diop - Kalimuendo, Gouiri