Liverpool : Klopp timide sur le dossier Thiago Alcantara

À la recherche d’un nouvel air, et plus particulièrement celui d’Angleterre pour Thiago Alcantara. Celui qui a annoncé vouloir quitté le Bayern Munich pour rejoindre la Premier League est courtisé par deux clubs. Liverpool et Manchester City se seraient positionnés pour attirer le polyvalent milieu de terrain formé à la Masia. Les dirigeants des Reds auraient même déjà formulé une offre aux alentours des 35 millions d’euros.

Face à la rumeur Alcantara, Jürgen Klopp s’est montré assez prudent, ne souhaitant pas commenter : « Thiago est un très bon joueur, comme beaucoup d’autres joueurs, j’aime beaucoup, mais c’est tout ce que j’ai à rien dire à ce sujet ». Un technicien allemand qui joue au désintéressé mais qui ne doit pas ignorer les qualités de l’Espagnol, qui pourraient être d’une grande aide à Liverpool pour conserver son titre de champions d’Angleterre l’année prochaine.