Serie A : Naples s'impose face à Cremonese et reprend la tête du championnat

Suite de la 9ème journée de Serie A ce dimanche avec le déplacement du leader, déchu un peu plus tôt l'après-midi. En effet, dans la foulée du match nul entre l'Udinese et l'Atalanta, qui permettait à la Dea de prendre les rênes aux dépends des Napolitains pour un seul petit point, Naples affrontait Cremonese pour reprendre son trône. Après un cafouillage consécutif à un corner de son équipe, Luca Zanimacchia trouvait la barre transversale en début de rencontre (10e). Peu avant la demi-heure de jeu, Khvicha Kvaratskhelia s'infiltrait dans la surface adverse et provoquait un pénalty. Matteo Politano se chargait alors d'exécuter la sentence et d'ouvrir le score pour les joueurs de Luciano Spalletti (26e, 1-0).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Cyriel Dessers surprenaient leurs homologues. L'attaquant nigérian profitait d'une frappe initiale de Santiago Ascacibar pour reprendre le cuir et le catapulter au fond des filets du gardien napolitain, Alex Meret (47e, 1-1). Un peu moins d'une dizaine de minutes plus tard, la pépite géorgienne des Partenopei trouvait Giacomo Raspadori dans la profondeur mais l'attaquant italien ratait son face-à-face avec Ionut Andrei Radu (56e). A l'aube du dernier quart d'heure, Marco Rui délivrait un amour de centre au deuxième poteau pour la reprise rageuse de la tête de Giovanni Simeone (76e), rentré quelques minutes auparavant à la place de Tanguy Ndombele. Dans le temps additionnel, Hirving Lozano inscrivait un but supplémentaire sur une passe décisive de Khvicha Kvaratskhelia, toujours aussi intenable (90e+3). Mathias Olivera donnait un peu plus d'épaisseur au score dans la foulée grâce à une offrande de Giovanni Di Lorenzo (90e+4). Avec cette victoire, Naples retrouve donc son fauteuil de leader tandis que Cremonese reste dans la zone de relégation à égalité de points avec la lanterne rouge, la Sampdoria.