Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Monaco

C’est une question qui ne devrait pourtant pas effleurer votre esprit. Déjà pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’un affrontement entre les deux meilleures équipes de la saison 2023-24 qui caracolent toujours dans le trio de la Ligue 1. Ensuite car, hormis l’OM, c’est ce que l’on peut trouver de mieux sur la scène hexagonale. Si Paris domine largement le championnat de France, l’AS Monaco a prouvé qu’il pouvait faire mieux que résister face aux gros d’Europe, notamment en début de saison quand le club de la Principauté s’est offert le scalp du FC Barcelone de Lamine Yamal à deux reprises.

La suite après cette publicité

Ce Trophée des Champions, c’est aussi une revanche du match spectaculaire de Ligue 1 du 18 décembre entre les deux formations qui s’étaient achevé sur le score fleuve de 4-2 en faveur du PSG. L’AS Monaco voudra prendre sa revanche, cette fois-ci sur terrain neutre. Car cette fois-ci, c’est au Qatar, dans un stade bien connu de Kylian Mbappé (aussi bien avec l’Équipe de France que le Real Madrid) que les deux équipes françaises vont s’affronter dans un contexte bien différent et à une heure bien différente. Le PSG va-t-il encore mettre un nouveau trophée dans son armoire déjà bien garnie ou l’ASM va-t-elle installer le doute dans les têtes parisiennes pour ce premier rendez-vous de l’année ? Toutes ces réponses, ce sera dimanche à 17h30 sur DAZN.

Regarder le match de foot PSG-Monaco en streaming

Pour ce grand classique de la L1, on peut s’attendre à du grand spectacle avec pas mal de stars de L1 sur le pré telles qu’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Wilfried Singo, Denis Zakaria, Breel Embolo, Maghnes Akliouche, ou encore Eliesse Ben Seghir. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement PSG-Monaco.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce choc, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose encore une folle promotion en ce début d’année puisque dès ce vendredi 3 janvier, vous allez pouvoir bénéficier d’une nouvelle offre somptueuse de la part du diffuseur. En effet, pour voir TOUS les matches jusqu’à la fin de la saison, il vous suffira de vous procurer le "Pass Mi-Saison" à 69 €. Un achat, et tout est réglé, vous aurez accès au Trophée des Champions, mais aussi à 100 % de la Ligue 1 jusqu’à la 34e journée le 18 mai prochain, soit 170 matches ! On vous le rappelle, DAZN est le diffuseur exclusif de 8 rencontres par journée, et le 9e et dernier match est à retrouver en différé, à partir de minuit le jour-même. Outre la Ligue 1, l’offre DAZN Unlimited vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…).

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cet PSG vs Monaco directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez au "Pass Mi-Saison" à 69 €.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match PSG-Monaco et bien plus encore.