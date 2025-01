Bayern : Joshua Kimmich laisse planer le flou sur son avenir

En fin de contrat au mois de juin, Joshua Kimmich n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Interrogé sur le sujet après le succès du Bayern à Freiburg ce samedi (1-2), le milieu de terrain a été très sec, rappelant qu’il a été «relativement clair il y a deux semaines. Il n’y a pas d’autre réponse maintenant. Pour être honnête, je ne peux pas me lever tous les trois jours et vous faire le point. Il y aura une mise à jour à un moment donné quand une avancée aura eu lieu, mais je ne la commenterai pas tous les trois jours.»

Surveillé de très près par le Real Madrid, l’international allemand s’est montré flatteur envers le club espagnol après la défaite contre Rotterdam, les prenant en exemple. «Nous avons vu cela au Real Madrid depuis des années. Ils n’ont pas non plus joué un football spectaculaire. Mais ils ont simplement beaucoup d’expérience dans leurs propres rangs et évitent de commettre des erreurs envers leurs adversaires.» Formé au Bayern, Kimmich n’a jamais joué dans un autre club, malgré les rumeurs qui le liaient déjà au Real Madrid à la fin de son premier contrat.