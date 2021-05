Diadora rend hommage à Roberto Baggio à travers une collection capsule

Alors que Netflix vient de sortir le documentaire « Il Divin Codino : l'Art du but par Roberto Baggio » célébrant la longue carrière du génie italien, Diadora lance une collection capsule dédiée à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis et au divin à la queue de cheval.

Le Ballon d'or 1993 était différent, aussi bien dans le jeu avec sa facilité déconcertante, que dans le style avec sa coupe de cheveux mythique. Baggio a marqué le football italien sur plusieurs générations, notamment grâce à son Mondial 1994 qui a tant fait parler. Sous la houlette d'Arrigo Sacchi, le joueur de la Juventus a réalisé une Coupe du monde extraordinaire avant d'envoyer son tir au but dans le ciel californien en finale face au Brésil de Romário.

Durant ses 22 ans de carrière, celui qui a porté le numéro 10 partout où il est passé a aussi été ambassadeur de Diadora et portait donc des crampons de l'équipementier italien en 1994. La marque de Trévise ne l'oublie pas et profite donc de la sortie du documentaire Netflix pour dévoiler une collection capsule de 5 pièces nous ramenant 27 ans en arrière. Le milieu des années 90 marque l'essor du football mondial avec la création de la MLS mais aussi la démocratisation du style urbain.

Cette collection en édition limitée nous ramène donc au temps où Diadora équipait la Squadra Azzurra. La marque italienne a reproduit ses équipements et notamment sa veste en polycoton avec le logo Diadora sur la droite de la poitrine et le drapeau italien brodé sur le cœur. On retrouve également les maillots blancs d'entraînement et de match avec le fameux col polo bleu qui allait si bien à Paolo Maldini et ses coéquipiers.

Enfin, la collection est complétée par des chaussettes et des chaussures « Intrepid OG » portées par certains des plus grands sportifs. Cette collection est déjà en rupture de stock sur la boutique en ligne de Diadora mais reste disponible sur Pro:DirectSoccer.