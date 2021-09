L'UEFA s'exprime sur la réforme de la Coupe du Monde bisannuelle

Après le communiqué de la FIFA annonçant le début de discussions avec les autres confédérations sur les calendriers internationaux, l'UEFA a également tenu à communiquer officiellement sa position concernant la réforme de réduire le temps d'attente entre chaque Coupe du Monde à deux ans à partir de 2028. L'instance européenne s'oppose à l'idée d'organiser un Mondial bisannuel et ne comprend pas l'absence de négociations entre la FIFA et les autres fédérations continentales pour échanger autour de ce nouveau projet très discuté.

La suite après cette publicité

« L'UEFA est déçue de la méthodologie adoptée, qui a jusqu'à présent conduit à ce que des projets de réforme radicale soient communiqués et ouvertement promus avant d'avoir eu la possibilité, avec d'autres parties prenantes, de participer à une quelconque réunion de consultation. [...] Ce projet comporte de réels dangers, à savoir la dilution de la valeur de l'événement mondial de football numéro 1, l'érosion des opportunités sportives pour les équipes nationales les plus faibles en remplaçant les matchs réguliers par des tournois finaux, le risque pour la durabilité des joueurs, contraints de s'engager chaque année dans des compétitions estivales de haute intensité au lieu de bénéficier de pauses de récupération plus longues une année sur deux », peut-on lire dans le communiqué.