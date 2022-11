Maroc : Anass Zaroury remplace Amine Harit !

Ce dimanche, Amine Harit, gravement blessé avec l'OM, a dit adieu à son rêve de disputer une nouvelle Coupe du monde avec le Maroc. Dans la liste de Walid Regragui, le milieu de 25 ans a évidemment dû déclarer forfait. Et comme nous vous l'annoncions en exclusivité, il a été remplacé par le tout jeune Anass Zaroury.

L'ailier gauche de Burnley, auteur de 8 buts et 2 passes décisives, n'avait jamais joué pour le Maroc jusqu'ici. Il possédait la nationalité belge et Roberto Martinez souhaitait miser sur lui après le Mondial. Mais depuis plusieurs mois, le joueur de 22 ans avait annoncé vouloir jouer pour le Maroc. Après avoir réglé les derniers détails administratifs, la FRMF a officialisé son arrivée. Il va rejoindre le groupe ce mercredi.

السيد وليد الركراكي يوجه الدعوة لانس زروري للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦



🚨 We are pleased to announce that Anass Zaroury will be joining our National Team#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/hF0RLEmER3