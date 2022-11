Maroc : Anass Zaroury devrait remplacer Amine Harit

Ce dimanche face à Monaco, l’OM et le Maroc ont perdu Amine Harit. L’international marocain de 25 ans, gravement blessé au genou, devrait être absent plusieurs mois et est évidemment forfait pour la Coupe du monde au Qatar qu’il devait jouer avec les Lions de l’Atlas ces prochains jours. Le sélectionneur Walid Regragui va donc devoir le remplacer et un nom se dégage.

Selon nos informations, c’est le jeune Anass Zaroury qui devrait le remplacer dans la liste des 26 du Maroc pour le Mondial. L’ailier de Burnley, auteur de 8 buts et 2 passes décisives cette saison, n’a encore jamais porté le maillot du Maroc et possède la nationalité belge. Il devrait donc rejoindre le groupe à Doha, il ne manque plus qu’un document de la fédération belge pour valider officiellement ce changement. Pour rappel, le Maroc entame le Mondial face à la Croatie le 23 novembre.