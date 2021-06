Angleterre-Ecosse : les compositions officielles

Londres est le théâtre du plus ancien match international du monde, ce soir (21h) ! L'Angleterre accueille l'Écosse à Wembley à l'occasion de la deuxième journée dans le Groupe D de l'Euro 2020. Des Anglais vainqueurs dans la difficulté de la Croatie (1-0) et des Ecossais balayés par la République Tchèque de Patrik Schick (0-2). Assurer sa place en huitièmes de finale, telle est la mission des Three Lions. Ne pas perdre toute chance de franchir les poules, voilà la tâche qui attend la Tartan Army.

La suite après cette publicité

Pour ce derby, Gareth Southgate procède à deux changements. Un 4-2-3-1 avec la satisfaction Kalvin Phillips devant la défense et l'incorporation de Luke Shaw à la place de Trippier et Reece James à la place de Kyle Walker. Le trio Foden-Mount-Sterling reste en soutien de Kane. De son côté, Steve Clarke propose un onze bien différent de celui qui a été défait par les Tchèques. Un 3-5-2 dans lequel on note le retour de Kieran Tierney, qui prend place en défense avec Scott McTominay, ou l'apparition de Ché Adams, qui tentera de débloquer le compteur but des Ecossais.

Les compositions d'équipes :

Angleterre : Pickford - James, Stones, Mings, Shaw - Phillips, Rice - Sterling, Mount, Foden - Kane

Ecosse : Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnel, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson - Dykes, Adams

Angleterre - Ecosse : votre premier pari remboursé jusqu'à 150€. La victoire de l’Angleterre peut vous rapporter 193€, celle de l’Ecosse 1650€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé.