Hummel dévoile le nouveau maillot extérieur d'Everton !

Alors qu'il ne reste qu'une journée en Premier League et qu'Everton pointe à la 8ème place du classement, Hummel présente la nouvelle tunique extérieur que les Toffees porteront loin de Goodison Park la saison prochaine.

L'équipementier danois est en partenariat avec le club de la Mersey depuis la saison 2020-2021 et a déjà rendu plusieurs hommages à l'histoire du club à travers ses tenues. Cette saison, Lucas Digne et ses coéquipiers ont porté un maillot extérieur jaune avec une touche de bleu qui rappelait celui de la saison 1969-1970 où le club avait fini champion d'Angleterre. Cette fois, Hummel remonte encore plus loin et s'inspire grandement du maillot noir et rouge de la saison 1881-1882.

L'équipe de cette fameuse saison 81-82 était surnommée « The Black Watch ». Ce sont les supporters qui ont poussé pour reproduire ce maillot porté lors de la troisième saison du club. À l'époque, ce maillot noir et rouge était arboré à domicile par les Toffees qui ont adopté le bleu roi en 1901. C'est donc à travers cette bande rouge en diagonale sur ce fond noir que le club célèbre plus de 140 ans d'histoire.

Le sponsor maillot « CAZOO » se dévoile dans le même coloris alors que le logo de l'équipementier et le blason du club se dévoilent en noir, remplaçant le blanc traditionnel. Dans le cadre d'une initiative menée pour le changement, Everton se montre respectueux de l'environnement en devenant le premier club à utiliser la technologie ECO8 d’Hummel utilisant un polyester performant fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Dominic Calvert-Lewin et ses coéquipiers arboreront cette nouvelle tunique le dimanche 23 mai face à Manchester City à l'Etihad Stadium.