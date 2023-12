PSG : Luis Enrique met la pression sur Gigio Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a sans doute grillé une partie de son crédit aux yeux de Luis Enrique sur ses dernières sorties. Entre ses erreurs, son expulsion contre Le Havre pour laquelle il est suspendu deux matchs et l’éclosion d’Arnau Tenas, le ciel s’est assombri d’un seul coup pour le gardien italien. Il conserve évidemment la confiance de Luis Enrique mais ce dernier n’a pas hésité à lui mettre un léger coup de pression en conférence de presse.

«C’est le football professionnel, je suis entraîneur, j’aime tous les joueurs et l’une des missions de l’entraîneur est de défendre ses joueurs. J’essaie d’être avec mes joueurs quand les choses ne vont pas bien. J’ai 23 joueurs, mon staff, on est tous ensemble», a notamment assuré le technicien parisien à la veille de la réception du FC Nantes (21h). Pour ce match, Arnau Tenas connaître sa première titularisation depuis sa signature au PSG. Quelques minutes plus tôt, Luis Enrique n’avait pas non plus manqué de saluer la dernière prestation de l’Espagnol de 22 ans. «Son attitude quotidienne fait qu’il est préparé pour jouer à tout moment. Quand il doit jouer, c’est un joueur de haut niveau et il est à son maximum. C’est fort, parce que normalement le troisième gardien ne participe pas. Mais il était prêt».

