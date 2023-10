Juventus : trois internationaux français en course pour prendre la place de Paul Pogba

La suite après cette publicité

«Le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction. Cela nous désole tous, on espère le meilleur pour lui, car au niveau psychologique cela ne doit pas être facile pour lui». Triste au moment de réagir à la confirmation du test positif de Paul Pogba à la testostérone, Massimiliano Allegri a donné l’impression que la carrière du milieu de terrain français était quasiment terminée. Personne hormis le principal intéressé ne peut être aussi affirmatif, mais une chose est sûre : la Juventus en a terminé avec Pogba.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, le Français est suspendu par son club et il ne touche plus que 42 000€ par an (contre 8 M€ auparavant). Autant dire que la Vieille Dame attend l’annonce de la sanction du joueur pour s’en séparer. Elle s’est d’ailleurs mise à la recherche de son successeur. Ces derniers temps, la presse italienne évoquait les noms de Thomas Partey (Arsenal) et de Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham). Ce mardi, la Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que ces pistes sont très coûteuses. Les Spurs réclament au moins 30 M€ pour le Danois. Tout comme Sassuolo, face à l’intérêt grandissant des Bianconeri pour Domenico Berardi.

Les Français ont la cote à Turin

La formation piémontaise serait alors partie sur d’autres profils et trois d’entre eux sont français ! En effet, outre l’Allemand de l’Udinese Lazar Samardzic, la Juve serait séduite par Manu Koné (22 ans, Borussia Mönchengladbach), Youssouf Fofana (24 ans, Monaco) et Habib Diarra (19 ans, Strasbourg). Trois pistes qui ne seront pas données non plus. Concernant Koné, l’ancien milieu de Toulouse est lié à son club jusqu’en 2025, mais il avait déjà fait savoir qu’il était prêt à changer d’air lors du dernier mercato estival. Pisté par le PSG et Liverpool, l’international Espoir (11 capes) se retrouvera bientôt dans une situation contractuelle qui obligera Gladbach à envisager une vente s’il ne prolonge pas.

Le cas Fofana pourrait, en revanche, être plus simple. L’international français (11 sélections) est l’un des titulaires indiscutables de l’ASM, mais son contrat prend fin en juin 2024. En janvier prochain, il sera donc libre de choisir sa future destination s’il ne rempile pas avec le club princier. L’été dernier, Chelsea, Fulham et le PSG étaient associés à son nom. Enfin, Habib Diarra possède le profil le plus prometteur des joueurs cités ci-dessus, mais Strasbourg se montre très dur en affaires avec sa pépite sous contrat jusqu’en 2027. Pisté par Wolverhampton et Lens, l’international Espoir tricolore (2 capes) avait reçu une offre de 25 M€ de la part des Anglais. Proposition rejetée par le RCSA. La Juventus avait déjà été citée comme courtisane, mais elle est fixée.