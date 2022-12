MU : Cody Gakpo évoque un possible transfert

La suite après cette publicité

Il est l'un des tubes de l'hiver. Buteur à 3 reprises depuis le début de la Coupe du Monde, Cody Gakpo continue d'attirer sur lui les regards du monde entier. Et parmi les têtes à s'être tournées sur l'attaquant de 23 ans, celle de Manchester United ne fait pas exception. Alors qu'il est lié au club anglais depuis de nombreux mois, le joueur de PSV s'est exprimé quant à un possible transfert vers les Red Devils.

« J'ai pensé à Manchester United, mais quand cela ne s'est pas produit, je ne savais plus. Et j'ai commencé à douter. Leeds United est venu. Dois-je y aller ? Maintenant j'attends tout. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de Manchester United. Quand ils viendront, j'y penserai. Je cherche aussi l'aide de Dieu dans ces domaines », a confié le Batave à NRC, lui dont le transfert a échoué cet été, mais pourrait finalement aboutir dès cet hiver, comme nous vous en informions il y a peu. En tout cas, une chose est sûre, ce sera l'un des dossiers chauds du prochain mercato.