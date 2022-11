Manchester United passe la seconde pour Cody Gakpo

La suite après cette publicité

Impliqué sur 33 buts toutes compétitions confondues, Cody Gakpo est actuellement le joueur le plus décisif d'Europe. Et le PSV Eindhoven peut clairement remercier le Mondial 2022 au Qatar et sa programmation automnale. Sans cela, le très polyvalent talent néerlandais, auteur de 9 buts et 12 offrandes en 14 matches d'Eredivisie, évoluerait sans doute à Leeds United. Rappelons-le, le club anglais avait quasiment trouvé un accord avec le virevoltant ailier de 23 ans et un avion privé l'attendait même à l'aéroport d'Eindhoven pour l'emmener en Angleterre dans les dernières heures du mercato.

Mais conscient de l'imminence du Mondial et de l'intérêt de pouvoir aborder la compétition avec les Oranje en pleine possession de ses moyens et surtout en pleine confiance, Gakpo a décidé de rester. Et l'actuel meilleur buteur du championnat des Pays-Bas a eu le nez creux puisque Louis van Gaal en a fait le leader offensif de son équipe. Et bien lui en a pris puisque c'est lui qui a délivré les Pays-Bas face au Sénégal d'une belle tête. Actif tout au long de la rencontre, l'international néerlandais s'est révélé au grand public et a vu sa cote encore augmenter.

Cody Gakpo est estimé à 60 M€ par le PSV

En fin de mercato, le PSV réclamait 45 M€ pour le libérer, fort de son incroyable saison 2021-22. À la vue de ce qu'il produit depuis la fin du mercato et de sa prestation XXL face au Sénégal, sa valeur a augmenté. Selon nos informations, le PSV n'acceptera de discuter qu'à hauteur de 60 M€. Une somme qui pourra encore augmenter en cas de nouvelles performances au Qatar. À ce prix, les courtisans seront moins nombreux. Cela tombe bien, le joueur et son entourage n'envisagent plus de rejoindre des clubs tels que Leeds United ou Nottingham Forest, des candidats déclarés l'été dernier.

Aujourd'hui, Arsenal continue de suivre les prestations du joueur, mais n'est plus vraiment en pole position pour l'accueillir. Car selon nos informations, c'est Manchester United qui est aujourd'hui le plus chaud sur le dossier. Erik ten Haag, qui apprécie tout particulièrement le joueur et qui voulait déjà le recruter en fin de mercato estival, en a fait sa priorité hivernale. Il faut dire que Cody Gakpo possède l'immense avantage de pouvoir jouer sur tout le front de l'attaque. Il peut donc aisément remplacer un Jadon Sancho décevant et dont le coach ne compte plus de toute façon. Mais en interne du côté de Manchester, on se dit aussi que Gakpo pourrait être le parfait remplaçant d'un Cristiano Ronaldo viré depuis quelques jours et qui va permettre à MU de faire de sacrées économies (de l'ordre de 18 M€). Le profil de Cody Gakpo fait donc l'unanimité à Manchester United et les Red Devils ont les moyens de s'offrir le talentueux néerlandais et vont selon toutes vraisemblances passer à l'action. Mais rien n'est fait à l'heure actuelle et il faudra sans doute attendre la fin du Mondial pour voir ce dossier se décanter.