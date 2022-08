Ça chauffe pour Cody Gakpo à MU !

La suite après cette publicité

Cody Gakpo possède une cote énorme en Premier League. L'ailier néerlandais du PSV Eindhoven est ciblé par Nottingham Forest et par Manchester United. Le cador anglais est littéralement en feu en cette fin de mercato et veut absolument boucler l'arrivée du virevoltant Antony, quitte à mettre 100 M€ dans la balance, comme nous vous le révélions vendredi en exclusivité. Mais au-delà de ça, MU semble décidé à boucler également la signature de Cody Gakpo.

Selon nos informations, le joueur est très chaud pour y aller et Manchester United peut aligner un montant de transfert oscillant entre 40 et 50 M€. Une source interne de Manchester se dit même confiante quant à la signature de l'international batave, qui dispose du même agent que... Erik ten Hag, le coach de MU. Reste désormais sans doute à attendre le match retour du barrage de la Ligue des Champions du PSV face aux Glasgow Rangers pour en savoir plus. Mais l'arrivée de ce double coup venant d'Eredivisie pourrait laisser penser que Cristiano Ronaldo ou Marcus Rashford sont sur le départ...