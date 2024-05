Manchester United : Casemiro se fait complètement démolir

Une soirée à oublier. Lundi soir, Manchester United a été humilié au Selhurst Park Stadium de Crystal Palace et s’est lourdement incliné sur le score de 4-0. Outre la défaite, ce triste résultat place les Red Devils dans une très mauvaise posture dans la course à la Ligue des Champions, puisqu’ils sont huitièmes de Premier League et à trois journées de la fin. Après la déroute, Erik ten Hag, maintenant très contesté, a avoué que son équipe «a sous-performé. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvions, mais nous n’avons pas été assez bons. En tant qu’acteurs, nous sommes responsables. Je dois en assumer la responsabilité, mais je trouverai l’énergie nécessaire et je m’en servirai pour le match de dimanche».

Mais parmi les joueurs ciblés, Casemiro, déjà pointé du doigt cette saison, a particulièrement été critiqué par la presse anglaise. Et si son entraîneur a avoué qu’il était «impossible de mettre la responsabilité du résultat sur un seul joueur», le Brésilien est complètement passé à côté de son match et a même été dribblé sept fois contre Palace, ce qui est un record en Premier League cette saison. Il a d’ailleurs été noté 2/10 par la BBC, notamment après avoir été fautif sur le premier but de Michael Olise, ainsi que sur le troisième et le quatrième but des Eagles.

À lire

José Mourinho recalé par Manchester United

Casemiro impliqué sur trois des quatre buts encaissés

Outre la presse écrite, les consultants, à l’image de Jamie Carragher, ont été virulents auprès de l’ex-milieu madrilène. «Je pense que Casemiro devrait savoir ce soir (hier) qu’il ne lui reste plus que trois matches au plus haut niveau. Les deux prochains matches de championnat et la finale de la Coupe, puis il devrait se dire qu’il faut qu’il aille en MLS ou en Arabie saoudite. Je me souviens toujours du dicton 'quitte le football avant que le football ne te quitte’. Le football l’a quitté. Au plus haut niveau, il faut qu’il s’arrête là et qu’il parte», a assuré l’ex-de Liverpool.

Rio Ferdinand, n’a également pas épargné l’expérimenté brésilien après la rencontre : «Casemiro, reste debout», a écrit l’Anglais, sur X après le premier but d’Olise. Sans le nommer, l’ex-Mancunien Ashley Young a également été franc : «S’ils ne veulent pas au moins courir, ils auront des ennuis. La saison a été mouvementée, mais ce soir, trop de joueurs n’étaient pas au bon niveau. Palace a donné l’impression que c’étaient des hommes contre des enfants». Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec MU et avec un salaire de 408 000 euros par semaine, Casemiro est sur le départ. Une fin d’aventure avec un goût amer…