Manchester United : la terrible perte de vitesse de Casemiro

Fort de 5 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid, Casemiro décidait de changer d’air à l’été 2022. Quittant ainsi les Merengues pour la Premier League et Manchester United, le milieu défensif brésilien faisait un choix risqué et osé en rejoignant un club irrégulier et en reconstruction. Finalement, la décision s’est avérée payante dans ce transfert à plus de 70 millions d’euros lors de la première année. Débarqué pour amener son expérience, Casemiro avait disputé 51 matches avec ses nouvelles couleurs pour 7 buts et 6 offrandes, se montrant surtout décisif en League Cup où il a permis au Red Devils de retrouver leur premier trophée depuis la saison 2016/2017. En Premier League, son importance était aussi cruciale. Solidifiant l’entrejeu, permettant le lien entre la défense et l’attaque, tout en apportant son leadership, il avait aussi permis aux Reds Devils de finir à la troisième place et de se qualifier en Ligue des Champions.

De héros à zéro …

Un début d’idylle parfait entre Casemiro et Manchester United qui laissait entrevoir une collaboration parfaite, surtout que le contrat du natif de São José dos Campos court jusqu’en juin 2026. «Nous sommes heureux de l’avoir trouvé et sa contribution est énorme. (…) Quand il joue, il apporte de l’équilibre au milieu de terrain et nous avons remporté beaucoup de victoires avec ce milieu de terrain. Il ne cesse de nous surprendre. C’est un excellent joueur de football. Nous savons qu’il est très bon en termes d’organisation, d’anticipation, de gain de duels, de combat et de cohésion de l’équipe, même en possession du ballon, sa distribution des passes et sa finition sont très importantes», lâchait d’ailleurs son coach Erik ten Hag en mai 2023. Depuis en revanche, la situation est bien moins reluisante et s’est compliquée pour Casemiro…

Subissant de plein fouet le début de saison compliqué, il semblait accuser le coup à l’image de sa sortie à la pause contre Brentford le 7 octobre dernier au profit de Christian Eriksen. Les explications d’Erik ten Hag témoignaient de la fin de la lune de miel : «je voulais plus de football, quelqu’un qui apporte de la passe, de la distribution.» Dans une équipe de Manchester United où la création dans l’entrejeu reste assez compliquée, Casemiro dont le profil est davantage destructeur ne permettait pas de gommer ces carences. Et comble de la malchance, le Brésilien allait subir une longue blessure qui lui aura fait manquer les terrains jusqu’au 28 janvier dernier.

Une absence qui a fait douter Manchester United

Cette longue indisponibilité a d’ailleurs alimenté les rumeurs de départ notamment du côté de l’Arabie saoudite afin de s’offrir un contrat XXL. Aussi suivi par la Juventus et l’AC Milan, son salaire important et son âge avancé font que Manchester United ne serait pas forcément fermé à le laisser partir en cas d’opportunité. Finalement resté cet hiver, il risque de nouveau de voir son nom revenir cet été sur le mercato. Arriver à ce constat après seulement un an et demi pour les Mancuniens témoigne d’un manque de planification qui avait été pointé du doigt par Gary Neville l’hiver dernier.

«80 millions d’euros pour Casemiro sur un contrat de cinq ans, c’est beaucoup d’argent. Ils n’auraient pas dû le faire signer. Il existe de nombreuses offres que vous pouvez commencer à examiner avec le verre à moitié vide lorsque vous envisagez de recruter. Il est révolu le temps où les entraîneurs se déplaçaient trois ou quatre soirs par semaine pour observer les autres joueurs. Ten Hag a été autorisé à faire venir qui il veut et cela ne devrait pas se produire. Il y a des bons joueurs et des mauvais. Ils quittent le terrain en groupe vaincu. Les fans de United seront profondément déçus», expliquait le consultant sur Sky Sports. La montée en puissance de Kobbie Mainoo en parallèle qui est devenu incontournable dans l’entrejeu n’a pas arrangé le cas Casemiro.

Un retour compliqué

Rétabli depuis fin janvier, Casemiro a repris sa place dans l’équipe. Redevenu titulaire sans être indiscutable, le Brésilien épaule régulièrement son jeune coéquipier Kobbie Mainoo dans l’entrejeu. S’il reste utile (24 matches, 5 buts et 3 offrandes ainsi qu’un abattage précieux), Casemiro apparaît moins rayonnant que l’an dernier. Cela s’explique évidemment par le niveau irrégulier de Manchester United cette saison, mais le Brésilien n’est pas dispensable de tout reproche. Sa dernière prestation contre Liverpool (2-2) n’a pas arrangé les choses. Récoltant un 5/10 dans le Daily Mail, il a été surtout pointé du doigt pour un premier acte difficile : «a été laissé exposé de manière effrayante dans une première mi-temps unilatérale pour Liverpool. Il n’a jamais réussi à prendre le contrôle de la bataille au milieu de terrain au fur et à mesure que le match avançait. Réservé.»

«Un quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, mais parfois on ne l’aurait pas su. A perdu le ballon trop souvent», a écrit The Telegraph de manière plus tranchante tout en lui donnant un 4/10. «Il a gaspillé une bonne occasion de la tête en essayant de choisir un coéquipier et a contrarié la foule en faisant sortir le ballon. Plus prudent avec le ballon en seconde période», note le Manchester Evening News qui a aussi opté pour un 5/10. Loin d’afficher son meilleur niveau comme l’a souligné la presse britannique, il n’est pas toutefois jugé comme le seul responsable de sa méforme.

Consultant pour Sky Sports, Gary Neville a davantage critiqué son coach Erik ten Hag pour sa proposition footballistique : «il y a des parties de l’équipe où l’on se demande ce qui se passe en termes d’entraînement au cours de la semaine et quelles sont les instructions de Ten Hag. Je ne peux pas croire que Casemiro, Bruno Fernandes ou Kobbie Mainoo fassent ça de leur propre chef.» Rio Ferdinand a d’ailleurs pris la défense du Brésilien : «il y a d’énormes espaces quand United joue en ce moment. Vous regardez Casemiro, il est très expérimenté et a tout gagné, mais même lui, aujourd’hui, a parfois semblé exposé parce que les espaces sont énormes. Ce serait difficile pour n’importe qui.» Dans une passe compliquée, Casemiro symbolise parfaitement cette saison morose des Red Devils.