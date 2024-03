Angleterre, Manchester United : l’irrésistible ascension de Kobbie Mainoo

L’équipe de France à Warren Zaïre-Emery, l’Angleterre a son pendant. Le très jeune Kobbie Mainoo (18 ans) a été appelé pour la première fois avec les Three Lions par Gareth Southgate, alors qu’il avait initialement été convoqué par les Espoirs. En voilà un à qui on ne parle pas d’âge non plus. En seulement 23 matchs avec Manchester United (2 buts), le milieu de terrain a réussi à s’imposer comme une évidence outre-Manche. Certains observateurs se demandaient même pourquoi son nom n’était pas inscrit sur la première liste du sélectionneur.

Une erreur vite réparée par Southgate. Sans doute a-t-il été poussé également par le pressing du Ghana. Les représentants des Black Stars faisaient des pieds et des mains depuis cet été pour recruter la nouvelle pépite d’Old Trafford. Régulièrement appelé chez les U17, les U18 puis les U19 anglais, le natif de Stockport n’aura finalement même pas connu les Espoirs (du moins pas encore). C’est donc un habitué aux rouages des sélections de jeunes qui débarque chez les A, rejoignant la lignée des jeunes talents des dernières années.

Appelé après 23 matchs professionnels

Jude Bellingham avait reçu sa première convocation en novembre 2020, à 17 ans, après 10 apparitions pour le Borussia Dortmund et 44 avec Birmingham City la saison précédente en Championship. Bukayo Saka avait lui attendu ses 19 ans avant d’être inclus dans la liste anglaise en octobre 2020, 44 matchs d’Arsenal dans les chaussettes seulement. «J’ai été appelé avec les Espoirs mais j’ai reçu un SMS de Steve Holland (l’assistant de Southgate) me disant de venir le voir à la réception (à St George’s Park, le Clairefontaine anglais), et il me dit que je vais m’entraîner avec les A pour la semaine», lâche l’intéressé.

«Je ne pense pas avoir encore réalisé, mais je suis excité» poursuit celui qui a réalisé une énorme performance contre Liverpool en FA Cup ce week-end (victoire 4-3 des Red Devils a.p.). Cette rencontre a probablement fait basculer la décision de Southgate dans le bon sens, lui qui se cherche un élément moteur au milieu de terrain en vue de l’Euro capable d’accompagner Declan Rice et Jude Bellingham. Kalvin Philipps a disparu de la sélection, quand les 33 ans de Jordan Henderson commencent à peser (en plus d’être un peu diminué pour ce rassemblement).

Déjà titulaire à Manchester United

Joueur tout terrain, moderne, particulièrement dynamique, capable de dribbler en un contre un, le droitier d’1m75 pourrait célébrer ses premières capes face au Brésil (23 mars) et contre la Belgique (26 mars). Dire qu’il ne faisait pas encore partie du groupe d’Erik ten Hag en octobre dernier. Associé à Casemiro la plupart du temps, il est désormais l’un des premiers noms que le Néerlandais rentre dans sa feuille de match, laissant des joueurs expérimentés comme Scott McTominay, Sofyan Amrabat ou Christian Eriksen sur le banc.

Il a désormais de très bonnes chances de disputer l’Euro cet été. «Kobbie s’en sort brillamment pour un jeune joueur, envoie Southgate. Nous ne tardons jamais à placer un jeune joueur chez les A, même s’il n’a disputé que quelques matchs. Il faut être prudent en prenant ces décisions au bon moment, et idéalement, nous devrions lui laisser le temps pour développer son niveau à sa propre vitesse.» En sélection, Mainoo retrouvera d’autres membres de la jeune génération comme Jarrad Branthwaite (21 ans, Everton) ou Cole Palmer (21 ans, Chelsea), comme pour mieux montrer la réserve illimitée de talents disponibles en Angleterre.