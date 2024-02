Manchester United : les débuts rêvés de Kobbie Mainoo

Comme depuis l’arrivée d’Erik Ten Hag, Manchester United n’arrive pas à être un prétendant crédible au titre en Premier League. Actuellement septièmes de l’élite anglaise, les Red Devils alternent entre le bon et le moins bon mais ne parviennent pas à trouver la bonne régularité. Pourtant, 2024 pourrait être la belle année du club le plus titré d’Angleterre. Invaincues pour le moment, les ouailles du technicien batave pourraient repartir de l’avant après une première partie de saison en dents de scie.

La suite après cette publicité

Ce regain de forme intervient également après un changement majeur dans la tactique du club mancunien. En effet, depuis plusieurs semaines, Kobbie Mainoo s’est imposé dans l’entrejeu des pensionnaires d’Old Trafford. Auteur de 8 apparitions en Premier League, l’international anglais des moins de 19 ans avait profité de nombreuses blessures pour avoir du temps de jeu. Pourtant, malgré les retours dans le milieu de terrain des Red Devils, Mainoo reste et sort de trois titularisations de suite.

À lire

Le Real Madrid fixe les conditions à la signature de Kylian Mbappé, la franche mise au point de Robert Lewandowski

Tout le monde est sous le charme de Kobbie Mainoo à Manchester United

Encore dans le onze face à Wolverhampton en milieu de semaine, le natif de Stockport a été le héros de la rencontre en donnant la victoire aux siens en toute fin de rencontre (3-4). Son premier but en Premier League après avoir marqué pour la première fois sous la tunique de son club formateur lors du week-end dernier en FA Cup contre Newport (4-2). Interrogé à l’issue de la rencontre face aux Wolves, Mainoo a affirmé vivre un rêve éveillé en ce moment : «c’est un rêve qui devient réalité. C’est vraiment dur de gagner ici. Je n’en suis pas encore revenu, j’ai encore l’impression de rêver. Commencer à jouer en Premier League pour le club de mon enfance a été extraordinaire. J’essaie simplement d’enchaîner les matches et d’en gagner d’autres.»

La suite après cette publicité

En interne, le jeune milieu de terrain fait dejà l’unanimité. Alors que plusieurs joueurs ont été pris en grippe par Ten Hag ces dernières saisons, le droitier semble avoir les faveurs du technicien néerlandais : «Mainoo est tout ce qu’un milieu moderne doit être. C’est merveilleux à voir et j’espère qu’il restera calme comme il est, comme il l’a montré avec son but. Il est déterminé, c’est un bon gars, et j’espère qu’il continuera comme ça. Il est certain qu’il (Mainoo) a des qualités qui me rappellent certains joueurs. On peut toujours apprendre des autres joueurs. Mais pour moi, il est toujours important que les joueurs trouvent leur propre identité, et c’est donc ce que j’essaie de faire, qu’il trouve sa propre identité avec ses qualités. Nous le mettons chaque jour au défi d’atteindre des niveaux plus élevés, et il l’a très bien pris. Je pense que c’est une très bonne chose pour un jeune joueur de 18 ans.»

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester United, le numéro 37 des Red Devils devraient encore faire frissonner pendant longtemps les travées d’Old Trafford. À l’instar de Warren Zaïre-Emery en France, l’Angleterre pourrait avoir sa pépite du milieu de terrain pour la prochaine décennie. En attendant, il faudra d’abord que les Three Lions battent la féroce concurrence du Ghana qui aurait lancé les grandes manœuvres selon les informations du Times. Une chose est sûre : Kobbie Mainoo semble bel et bien destiné au très haut niveau et n’arrête pas de le montrer.