Manchester United : Casemiro pense à chambouler complètement sa carrière

Lorsque Casemiro a pris la décision de quitter Madrid pour rejoindre Manchester en 2022, beaucoup de monde avait été surpris. Joueur clé des Merengues depuis un bon moment déjà, le milieu défensif brésilien avait voulu s’offrir un nouveau challenge. Seulement, loin du soleil de la capitale espagnole, c’est plus compliqué pour le Brésilien. Plutôt intéressant lors de sa première saison en Angleterre, il subit, comme toute son équipe, la méforme collective des siens lors de cet exercice 2023/2024, ayant en plus des pépins physiques assez embêtants.

Sous contrat jusqu’en 2026, avec une année optionnelle, il n’est pas satisfait de sa situation comme l’explique le média Relevo dans un long article qui lui est consacré. Notamment parce que Manchester United ne parvient pas à créer un projet sérieux sur le plan sportif, lui permettant de prétendre aux mêmes titres qu’à Madrid. Un constat qui le frustre clairement.

Il sait où il veut jouer

Le média explique que l’idée d’un départ est sérieusement envisagée par le joueur de 31 ans. Et il a déjà une destination bien précise en tête : l’Arabie saoudite. C’est une destination qui l’intéresse particulièrement, de par la possibilité de retrouver certains anciens coéquipiers, à l’image de Karim Benzema, et par le côté financier, forcément. Il en a déjà parlé avec son entourage proche.

Tout comme son intérêt est déjà connu des autorités saoudiennes, qui gèrent notamment le mercato des quatre plus grosses écuries du pays, à savoir Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Nassr. De leur côté, les dirigeants des Red Devils ne ferment pas la porte, et toute offre saoudienne, ou autre, sera étudiée. On assiste donc peut-être aux derniers mois de Casemiro dans l’élite du football…