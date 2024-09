OL - OM : Pierre Sage est abattu

Un véritable coup de massue. Voire pire. Alors que l’Olympique Lyonnais était à onze contre dix pendant 85 minutes, les Gones, menés au score, croyaient avoir fait le plus dur en limitant la casse avec cette égalisation de Rayan Cherki en toute fin de match, mais les Phocéens ont empoché la victoire à la dernière seconde grâce à Jonathan Rowe (2-3). Après la rencontre, Pierre Sage a tenté d’expliquer le naufrage de son équipe devant son public du Groupama Stadium.

«C’est très cruel, on a des bonnes raisons de s’en vouloir, mais je n’en veux pas à mes joueurs, on n’a pas converti nos actions, on a laissé en vie l’OM, on a bien aidé aussi sur le 3e but, c’est le pire scénario alors qu’on avait 99% des ingrédients pour l’emporter, c’est difficile, mais c’est comme ça. J’ai dit à mes joueurs qu’on n’avait pas le temps d’avoir trop de maux de tête et pour se relever, le mieux est de gagner jeudi. On a une multitude d’occasions ce soir, on leur laisse la moindre opportunité, on leur dit que c’est possible alors qu’on aurait dû rendre tout ça impossible. Le foot, ça ne se joue pas au mérite, il faut les mettre au fond des filets, c’est comme ça», a réagi le coach de l’Olympique Lyonnais, au micro de DAZN.