Osasuna lance ses nouveaux maillots pour la saison 2021-2022 !

Après avoir enchaîné les allers-retours entre la deuxième division espagnole et la Liga, Osasuna a enfin trouvé de la stabilité au sein de l'élite espagnole en finissant dans le milieu de tableau durant les deux dernières saisons. Le club de Pampelune compte bien évidemment rééditer ce type de performance lors du prochain exercice et dévoile pour cela ses trois nouveaux maillots conçus par adidas.

Après avoir été équipé par Hummel entre lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020, Osasuna a retrouvé la marque aux trois bandes qui l'avait déjà équipé entre 2013 et 2018. Comme elle le fait avec de nombreux clubs, la marque allemande présente toujours des maillots domicile qui s'inscrivent dans la lignée historique du club fondé en 1920 avec des couleurs traditionnelles et un design simple. C'est sur les tuniques extérieur et les troisièmes maillots qu'adidas fait alors parler sa créativité.

Comme toujours, Los Rojillos joueront au stade El Sadar avec une tunique rouge accompagnée par une petite touche de bleu marine au niveau du logo adidas et des trois bandes ainsi que sur le bout des manches et le col rond. Très sobre, ce maillot ne comporte aucun motif, seul le sponsor maillot « verleal » se présente au cœur de la tunique.

Les couleurs de la seconde tunique changent quant à elles chaque année, passant du orange, au jaune ou encore au noir comme la saison passée mais à la rentrée, c'est avec une tenue verte que les hommes de Jagoba Arrasate se rendront dans les plus grands stades espagnols. Sur ce maillot, on retrouve deux nuances de vert séparées par une diagonale. La partie supérieure est plus sombre que la partie inférieure qui est assez brillante. On retrouve également une touche de bleu au niveau des manches, des épaules et du col alors que les logos, les bandes adidas et le sponsor maillot se présentent en blanc.

Enfin, après avoir imaginé un troisième maillot blanc très sobre la saison passée, adidas montre cette fois son originalité avec une tunique ultra flashy rose fluo où se distingue également du bleu turquoise sur les flancs, les épaules, les flocages ou encore les logos alors que des chaussettes et un short du même coloris complètent cette tenue qui ne manquera pas d'être vue lors de la saison 2021-2022.