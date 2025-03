PSG : Luis Enrique impressionné par un aspect du jeu de Khvicha Kvaratskhelia

Si le PSG semble avoir choisi de se montrer plus sage qu’à l’accoutumée en période de mercato, les pensionnaires du Parc des Princes ont cassé leur tirelire en janvier dernier, afin de s’offrir la star du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, contre un chèque de 70 millions d’euros. Déjà pisté par les Franciliens l’été dernier, le Géorgien aura dû attendre six mois supplémentaires pour rejoindre la Ligue 1. Et en interne, on semble satisfait du joueur de 24 ans.

Intégré dans le onze type de Luis Enrique, Kvaratskhelia parvient pour le moment à s’acclimater à l’air de la capitale. Régulièrement titularisé par Luis Enrique, il réussit pour le moment à donner le sourire à son coach. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Saint-Étienne, l’Espagnol a confié ce qu’il appréciait chez son attaquant : « sur l’aspect technique, on le connaissait déjà. Ce qui m’a impressionné, c’est sa capacité d’adaptation sur le travail défensif. Il est le premier à presser. C’est parfait pour l’équipe car ça alimente la concurrence. Si tu es moins bon, tu fais jouer quelqu’un d’autre. » Performant lors de la double confrontation contre Liverpool, l’ancien Napolitain sera attendu au tournant contre Aston Villa, en quart de finale de la Ligue des Champions, les 9 et 15 avril prochains.

