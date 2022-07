L'AS Monaco sort son nouveau maillot extérieur 2022-2023

L'AS Monaco et Kappa ont présenté le nouveau maillot extérieur, sobre mais élégant, que porteront les hommes de Philippe Clement en 2022-2023.

Après avoir dévoilé un maillot domicile classique à la mi-mai, respectant les couleurs traditionnelles de l'AS Monaco, Kappa vient de lancer le nouveau maillot extérieur 2022-2023 que porteront les Asémistes loin de leurs bases, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions, espérons-le, alors que le club du Rocher affrontera le PSV Eindhoven au 3ème tour préliminaire de la C1.

Une tunique sobre mais élégante

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipementier italien, présent aux côtés de l'ASM depuis l'été 2019, n'a pas vraiment pris de risque et a décidé de concevoir une tunique away plutôt très sobre pour cette nouvelle année sportive.

Les nouvelles recrues estivales que sont Breel Embolo ou encore Takumi Minamino, tout comme les cadres Axel Disasi et Wyssam Ben Yedder, arboreront ainsi un maillot noir et gris carbone loin du stade Louis II. On retrouve notamment le message "RISE. RISK. REPEAT." en diagonale, en ton sur ton, sur les flans de ce haut.

Un maillot résistant et élastique

Le sponsor maillot principal eToro est lui bien en place au centre sur la face avant et représenté en blanc, tout comme le logo de Kappa, sur la poitrine et sur les manches. L'autre sponsor du club, Triangle Intérim, qui fête son 10e anniversaire de partenariat, est floqué sur l'épaule droite. À noter la présence de la couronne monégasque dans le dos de ce haut sur le col arrière. Un col en V à l'intérieur duquel est d'ailleurs inscrit le message "RISE. RISK. REPEAT."

« Simple et moderne, cette dernière met en valeur l'élégance distinguée de la Principauté et le chic du club princier », précise le communiqué commun des deux entités publié pour l'occasion. Enfin, concernant les caractéristiques techniques de ce nouveau maillot extérieur de la formation coachée par Philippe Clement, il est doté de la technologie Kombat Pro System « si chère à Kappa et synonyme de matière ultra résistante, élastique et respirante », selon les dires de l'équipementier transalpin.

