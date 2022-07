Ligue des Champions, 3e tour préliminaire : l'AS Monaco affrontera le PSV Eindhoven !

Au siège de l’UEFA, à Nyon, se tenait le premier rendez-vous important pour les hommes de Philippe Clément à l'occasion du tirage au sort du troisième tour de qualifications de la Ligue des Champions. Sur le podium derrière le PSG et l'OM lors de l'exercice 2021-2022, les joueurs de la Principauté, intégrés dans la voie de la ligue (avec les 2e ou 3e de championnat), allaient connaître leur premier adversaire européen. La formation asémiste, qui a débuté sa présaison le 25 juin et compte 5 matches sans défaite - deux victoires face au Cercle Bruges (1-0) et contre Portimonense (2-0), et trois nuls contre Saint-Gall (1-1), Austria Vienne (2-2) et l’Inter Milan (2-2) - pouvait craindre le pire et ça n'a pas loupé.

En vertu de son coefficient UEFA, l’ASM, privée du chapeau des têtes de série pouvait donc affronter cinq potentiels adversaires : le Benfica Lisbonne, les Glasgow Rangers, le PSV Eindhoven ou le vainqueur du match entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe. Et l'heureux élu vient des Pays-Bas puisque les Monégasques croiseront le fer avec le PSV ! C'est donc une affiche de gala qui attend la formation monégasque qui devra ensuite passer un nouveau tour pour espérer se qualifier pour la compétition étoilée.

L'AS Monaco débutera à domicile !

À noter, par ailleurs, que le tirage au sort du troisième tour (4 matches de la voie de la ligue, 6 matches dans la voie des champions) s’est effectué alors que les rencontres du deuxième tour se disputent ces deux semaines prochaines. Le match aller, programmé le 2 ou 3 août prochain, se déroulera à Louis-II puisque l'ASM a été la première équipe tirée. Dans la foulée, les Monégasques disputeront la première journée de Ligue 1 avant de retrouver la formation néerlandaise le 9 août pour la manche retour.

Les Rouge et Blanc connaîtront, enfin, leur potentiel adversaire des barrages le 2 août et, en cas de qualification, seront mobilisés le 16 ou 17 août et le 23 ou 24. En revanche, en cas d’élimination face au club batave, la formation monégasque sera directement qualifiée pour la phase de groupe des la Ligue Europa (sans passer par les barrages de la Ligue Europa).

Affiches du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (aller les 2 et 3 août, retour le 9) :

Voie des champions

Olympiakos (Gre) ou Maccabi Haïfa (Isr) - Apollon Limassol (Chy)

Qarabag (Aze) ou FC Zurich (Sui) - Ferencváros (Hon) ou Slovan Bratislava (Slo)

Ludogorets Razgrad (Bul) ou Shamrock Rovers (Irl) - Dinamo Zagreb (Cro) ou FK Shkupi (Mac)

Sheriff Tiraspol (Mol) ou NK Maribor (Slo) - Viktoria Plzen (Tch) ou HJK Helsinki (Fin)

Bodo/Glimt (Nor) ou Linfield (IrN) - Malmö (Sue) ou Zalgiris Vilnius (Lit)

Etoile rouge de Belgrade (Ser) - Pyunik Erevan (Arm) ou Dudelange (Lux)

Voie de la Ligue