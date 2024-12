PSG : le prix dérisoire fixé par Manchester United pour Marcus Rashford

Depuis plusieurs mois maintenant, le niveau de jeu affiché par Marcus Rashford est loin de ce qu’il avait pu montrer par le passé. L’international anglais, qui a perdu sa place en sélection, peine à revenir à son meilleur niveau et semble être arrivé au bout de son aventure à Manchester United. C’est en tout cas ce qu’estimait la presse anglaise qui annonçait ainsi que le joueur, plus vraiment épanoui en Angleterre, devait aller voir ailleurs. Pour autant, cet été, il a décidé de rester pour se relancer.

Mais son début de saison est clairement en dessous des attentes puisqu’il a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 23 matches. Et récemment, Sky Germany expliquait que Manchester United souhaitait s’en séparer définitivement. L’idée était ainsi de faire des économies sur son salaire (18,25 M€ par an) pour pouvoir se renforcer et débuter un nouveau cycle avec Ruben Amorim. Mais ce n’est pas tout. Le comportement du joueur et ses nombreuses sorties nocturnes ont aussi été pointés du doigt. Et ce mercredi, la presse anglaise expliquait qu’avec une cote en baisse sur le marché anglais, il ne restait que deux options crédibles pour l’attaquant de 27 ans : l’Arabie saoudite et le Paris Saint-Germain.

Manchester United réclame environ 45 millions

Le club de la capitale a régulièrement été lié au joueur ces dernières années. Mais à chaque fois, le prix réclamé par les Red Devils semblait bien trop élevé pour envisager une quelconque offre. Mais voilà, la donne a changé. Ce jeudi matin, le Daily Mail révèle ainsi que Manchester United a fixé le prix de son joueur à environ 45 millions d’euros. Le club anglais veut récupérer des liquidités le plus rapidement possible afin de respecter les règles de profit et de durabilité de la Fédération anglaise (FA). Et la vente d’un joueur formé au club et sous contrat jusqu’en 2028 représente un bénéfice à 100 % dans le bilan du PSR, explique le quotidien anglais.

L’idée est donc de brader Marcus Rashford pour attirer des clubs plus facilement. Et si le média britannique explique qu’il est peu probable de voir un club débarquer dès cet hiver pour recruter l’attaquant anglais, cet été, cela sera bien différent. À ce prix-là, tenter le pari de relancer Marcus Rashford devient bien moins risqué et même plutôt intéressant. Reste à savoir quel club tentera le coup alors que les clubs anglais ne semblent plus vraiment se pencher sur le joueur. Le PSG pourrait alors en profiter…