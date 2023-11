Italie : l’appel du pied de Mario Balotelli à Luciano Spalletti

Alors que l’Italie s’est qualifiée de justesse pour l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, le nouveau sélectionneur de la Nazionale, Luciano Spalletti, doit profiter des prochains mois pour bien réfléchir au groupe à convoquer pour les grosses échéances à venir. Si les postes de gardien et du milieu sont garnis de plusieurs éléments cadres intéressants, le plus gros chantier reste sur les lignes offensives, à l’heure où Ciro Immobile et Andrea Belotti (les deux attaquants champions d’Europe) ne sont plus appelés en raison d’une production en chute libre. Hormis Federico Chiesa, l’Italie a du mal à installer des attaquants sur le long terme.

La suite après cette publicité

Néanmoins, Mario Balotelli, aujourd’hui joueur du Adana Demirspor, espère signe un comeback pour aider son pays : «Si je suis en bonne santé, je me considère toujours comme le meilleur attaquant de l’Italie. Hier, Raspadori et Scamacca ont-ils joué ? Combien de tirs combinés ont-ils pris à eux deux ? Seulement ? Je veux revenir et jouer pour l’équipe nationale. J’espère toujours être convoqué avec la sélection. J’ai rencontré Spalletti et je l’ai rencontré plusieurs fois. Nous avons fait quelques blagues lors de notre rencontre amicale avec Naples, mais je n’ai aucune relation», a expliqué l’ancien attaquant de l’Inter dans à TvPlay pour Calciomercato.