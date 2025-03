Liverpool - PSG : l’Angleterre enrage contre l’arbitrage

Lorsque l’on perd sur le terrain, il ne reste souvent que l’arbitrage pour tenter de se rassurer. Et du côté des supporters de Liverpool et de l’Angleterre, on semble avoir une dent contre Istvan Kovacs après la défaite des Reds contre le PSG. C’est le Mirror qui vient rappeler plusieurs faits de jeu survenus durant la rencontre de ce mardi.

Le média britannique revient sur le but refusé à Dominik Szoboszlai, pour un hors-jeu de Diogo Jota au départ de l’action. Il indique également que les cinq fautes commises en première période l’ont été par Liverpool, une statistique pourtant peu étonnante au vu de la propreté affichée par les Parisiens. Enfin, c’est une potentielle faute de Nuno Mendes sur Mohamed Salah à la 66e minute qui fait aussi jaser, puisque l’avoir sanctionnée d’un coup franc et d’un carton jaune n’est pas jugée suffisant. Quoi qu’il en soit, c’est bien Paris qui est en quart de finale de la Ligue des Champions.