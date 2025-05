UEFA : Aleksander Čeferin défend sa vision du foot face aux révoltes

Dans une interview exclusive accordée à Marialuisa Jacobelli pour SportMediaset, Aleksander Čeferin est particulièrement satisfait du nouveau format de la Ligue des Champions : «je suis plus que satisfait. Notre nouveau format a été un grand succès. Je pense que quiconque aime et comprend le football comprendra que cette saison a été fantastique. Nous avons eu des matchs vraiment incroyables. La dernière journée de la phase de groupes a été incroyable. Certaines grandes équipes étaient en grand danger d’être éliminées. Par exemple, le Paris Saint-Germain, qui est maintenant en demi-finale : s’ils avaient perdu un ou deux matchs, ils auraient été éliminés. Alors, une saison fantastique. Je pense que même ceux qui critiquent toujours tout ont compris maintenant. S’ils veulent l’admettre, c’est une autre affaire. L’Inter est la seule équipe italienne à avoir dépassé la phase de groupes et à avoir atteint les demi-finales».

Mais le président de l’UEFA s’est également exprimé sur le calendrier chargé et notamment cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs : «c’est difficile à dire, car la Coupe du Monde n’a pas encore commencé. D’un côté, il y a les joueurs qui se plaignent de la charge excessive des matchs. D’un autre côté, il y a des clubs – surtout les grands – qui veulent jouer davantage. Je ne sais pas si un tournoi qui se termine cinq semaines après la saison n’aura pas de conséquences sur la santé des joueurs. Nous verrons. Le calendrier est plein. Tellement plein que nous ne pouvons pas ajouter plus de matchs. Je suis d’accord. Mais la situation est paradoxale. D’un côté, les clubs veulent être durables et ont besoin de plus de matchs pour générer des revenus. D’un autre côté, les joueurs jouent trop et se blessent. Mais si les clubs étaient suffisamment solides financièrement pour payer tout, ils n’auraient pas besoin d’autant de matchs. C’est un cercle vicieux».