AC Milan : l’irrésistible prise de pouvoir de Tijjani Reijnders

Les histoires entre les Néerlandais et l’AC Milan ont souvent agrémenté les premières pages des plus beaux livres d’histoire du football. Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ruud Gullit, Clarence Seedorf voire même Jaap Stam, il est généralement bon d’être un Batave talentueux sous les couleurs des Rossoneri. Dernièrement, c’est Tijjani Reijnders qui crève l’écran en Lombardie. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AZ Alkmaar, le milieu de terrain est devenu un taulier du club lombard en quelques mois. Installé dans l’entrejeu par Paulo Fonseca, le joueur de 26 ans a forcément été moins brillant en début de saison avec les débuts délicats du coach portugais de l’autre côté des Alpes.

Tout comme son équipe, le milieu de terrain est monté en puissance au fil des mois. De plus en plus dangereux sur le pré, le Néerlandais s’est même découvert des qualités de buteur sur le pré. En novembre, Reijnders a été le milieu le plus prolifique des cinq grands championnats en inscrivant quatre buts lors du mois dernier. Et alors que son total s’élève à 7 buts et 3 passes décisives cette saison en 19 apparitions, l’international Oranje (20 sélections, 3 buts) s’est affirmé comme l’une des armes létales de l’AC Milan en 2024-2025. Lorsque Reijnders a été décisif dans un match, les pensionnaires de San Siro n’ont pas perdu. Alliant un jeu raffiné à une puissance physique assez déconcertante, le Néerlandais est surtout entré dans le cœur des observateurs milanais.

Adoubé par Ibrahimovic et Fonseca, Reijnders va bientôt prolonger avec l’AC Milan

Mais pas que car tout le monde dans les hautes instances milanaises est également sous le charme du numéro 14 lombard. Conseiller principal de la direction de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimović s’est lui-même dit impressionné par les récentes prestations de l’ancien de l’AZ Alkmaar. Désireux de voir son club fétiche briller, la légende suédoise a néanmoins donné un défi au natif de Zwolle : «Reijnders, je pense que c’est le joueur qui a le plus grandi en peu de temps. Il est arrivé des Pays-Bas, grâce au grand travail accompli à l’AZ, et il fait un travail exceptionnel ici. Il est devenu un joueur important pour l’équipe, pour le club et pour son équipe nationale. Mais comme tous les joueurs de Milan, on se souviendra de lui pour ses victoires. Si vous ne gagnez pas, on ne se souviendra pas de vous.»

Même son de cloche chez son entraîneur Paulo Fonseca. Pierre angulaire du système du Portugais, le joueur de 26 ans est promis à un avenir radieux d’après l’ancien coach du LOSC : «je trouve que Reijnders est un joueur de haut niveau. Je pense qu’il aura une très belle carrière.» Forcément, après avoir trouvé cette pépite, les dirigeants transalpins auront envie de blinder leur nouvelle trouvaille. Sous contrat jusqu’en 2028, le Néerlandais devrait rapidement prolonger son bail comme lui-même l’a récemment affirmé : «je suis sur le point de signer un nouveau contrat avec l’AC Milan, je suis tellement heureux ! (…) C’est un grand club et le fait de prolonger après une seule saison signifie beaucoup. Ce n’est pas encore signé mais nous y sommes presque !» Vous l’aurez compris : tout se passe pour le mieux pour Tijjani Reijnders à l’AC Milan. Une forme incroyable qu’il faudra désormais confirmer ce mercredi face à l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions (21h).