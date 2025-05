L’Inter Milan sur le point d’exploser après son humiliation contre le PSG !

Soirée catastrophique ce samedi pour l’Inter Milan. Disputant la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le club italien n’a pas vu le jour et a nettement été dominé par les Parisiens qui se sont imposés 5-0. La déception est totale à l’image des propos lâchés par le directeur sportif Beppe Marotta qui n’a pas manqué de voler au secours de son coach Simone Inzaghi : «Une soirée négative, l’adversaire nous a surclassé dans tous les secteurs. Cela ne doit pas effacer notre parcours», a-t-il déclaré. Justement, son coach a lui eu du mal à digérer après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Ça ne ressemblait pas à mon Inter, et on le sait. Mais je suis fier des garçons et de ce qu’ils ont accompli. Le PSG était plus fort, on n’a pas réussi, on a mal joué, on a encaissé des buts et on a facilité la tâche à l’adversaire. Cette défaite est douloureuse, mais elle n’efface pas le chemin parcouru. Ils le méritaient, on aurait pu faire mieux, mais je n’oublie pas. Pas de titres, certes, mais très bons quand même. Il y a de la déception et de la colère, mais l’équipe mérite d’être félicitée», a ainsi lâché le coach italien sur cette sacrée fausse note.

Tout le monde pense à Simone Inzaghi

Questionné sur ses choix, Simone Inzaghi y a répondu, mais a eu du mal à garder ses nerfs quand on l’a questionné sur son avenir lui qui est annoncé du côté d’Al-Hilal en Arabie saoudite. «Est-ce que j’irai à la Coupe du monde des clubs en Amérique ? Je suis venu ici par politesse et par respect pour vous. Je ne sais pas comment répondre à cette question» a-t-il déclaré agacé au micro de Sky Italia. Le technicien transalpin a été relancé à ce sujet et n’a pas voulu répondre, la tristesse ayant pris le dessus : «nous verrons dans les prochains jours avec le club. Nous verrons dans les prochains jours avec le club.»

La suite après cette publicité

«Maintenant, après une finale, la deuxième perdue en trois ans, il y a trop d’amertume pour y penser. Nous aurons le temps d’en parler calmement avec mon club qui était avec nous ce soir, même dans les vestiaires», a-t-il poursuivi. Son directeur sportif Beppe Marotta a son avis sur la question en tout cas, il veut garder son coach : «cela ne change rien à notre avis sur Inzaghi, nous avions dit que nous nous serions vus dans la semaine. Il a un an de contrat et il a démontré qu’il était à la hauteur. Ce n’est pas une soirée négative qui efface tous les mérites. On va se rencontrer.» Après avoir exterminé l’Inter Milan sur le terrain, le Paris Saint-Germain l’a peut-être également massacré en interne…