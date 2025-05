Massimiliano Allegri nouvel entraîneur de l’AC Milan

Troisième entraineur en cinq mois pour l’AC Milan. Après Paulo Fonseca et Sergio Conceição, c’est désormais Massimiliano Allegri qui aura pour mission de relever le club lombard, 8e du classement de Serie A cette saison et donc qualifié pour aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Allegri était libre depuis son départ de la Juventus Turin il y a un an.

« L’AC Milan a le plaisir d’annoncer que Massimiliano Allegri a été nommé entraîneur principal de l’équipe première masculine. Né à Livourne le 11 août 1967, Massimiliano Allegri a joué en Serie A pour Pise, Pescara, Cagliari, Pérouse et Naples avant de commencer sa carrière d’entraîneur en 2002. Il a dirigé Aglianese, SPAL, Grosseto et Sassuolo avant de faire ses débuts d’entraîneur de Serie A avec Cagliari en 2008. En 2010, il rejoint l’AC Milan, remportant le 18e Scudetto du club dès sa première saison, puis la Super Coupe d’Italie en 2011. De 2014 à 2019, puis de 2021 à 2024, il a dirigé la Juventus, avec laquelle il a remporté 5 titres de Serie A, 5 trophées de la Coppa Italia et 2 Supercoupes d’Italie. Le club souhaite la bienvenue et présente ses meilleurs vœux à Massimiliano et à son équipe », indique le communiqué de l’AC Milan.

Le cas Conte a tout changé

Si le changement d’entraîneur effectué par les Rossoneri n’est pas une surprise au vu des grandes difficultés rencontrées par Coneição avec son vestiaire, le retour d’Allegri à Milan, qu’il avait dirigé entre 2010 et 2014, en est une. Pour rappel, c’est le coach de Bologne, Vincenzo Italiano, qui était annoncé comme le grand favori, avant de prolonger avec le club d’Émilie-Romagne. Thiago Motta était avancé comme plan B, mais tout est allé très vite avec Allegri suite au rebondissement du dossier Conte au Napoli.

Désigné comme le successeur idéal d’Antonio Conte chez les Partenopei, Allegri a vu l’affaire se compliquer. Le président Aurelio De Laurentiis a fini par convaincre son entraîneur de rester chez les champions d’Italie. Résultat : Allegri n’a pas hésité une seconde à se rabattre sur l’autre option de choix dont il disposait. L’AC Milan ne le précise pas, mais Allegri a signé un bail de deux ans, assorti d’une troisième année en option. Il devrait toucher un salaire annuel d’environ 5,5 M€ hors bonus.