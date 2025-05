Naples, Juventus, AC Milan : rebondissements inattendus pour Conte et Allegri !

Ça bouge sur les bancs de touche en Italie. Hier, nous vous faisons un point détaillé sur le jeu de chaises musicales qui est en train de se mettre en place de l’autre côté des Alpes. Cependant, tout serait sur le point d’être chamboulé. Fraîchement sacré champion d’Italie avec le Napoli, Antonio Conte est déjà annoncé sur le départ. Le technicien italien est dans le viseur d’une Juventus qui se restructure en interne (promotion de Giorgio Chiellini, arrivée de Damien Comolli).

Sous contrat jusqu’en 2027, Conte va-t-il faire son grand retour dans le Piémont après son premier passage entre 2011 et 2014 ? Alors que l’on pensait que les relations entre Conte et le boss de Partenopei, Aurelio De Laurentiis, menaient à une impasse entre les deux hommes, la prudence est finalement de mise chez les Bianconeri. Le journaliste de Relevo, Matteo Moretto, annonce que le Napoli est désormais optimiste à l’idée de voir Conte rester !

Conte finalement parti pour rester ?

Une réunion entre le coach et le président De Laurentiis s’est tenue ce mercredi et les sensations sont positives. D’autres entretiens sont programmés, mais alors que la Gazzetta dello Sport assure que la Juve va prochainement faire une offre pour Conte, ce dernier serait encore très loin d’avoir plié bagage. Un petit rebondissement suivi d’un autre et qui concerne l’homme qui était censé remplacer Conte au Napoli, Massimiliano Allegri.

Toujours au chômage, et donc annoncé proche des champions d’Italie, Allegri est sur le point de trouver un accord verbal avec… l’AC Milan ! Alors que l’on pensait que les Rossoneri pensaient à Vincenzo Italiano (Bologne), voire à Thiago Motta en plan B, le journaliste de Relevo assure qu’Allegri est désormais la priorité du Milan. Les Lombards ont accéléré dans ce dossier ces dernières heures et le retour de l’Italien à San Siro (il a été coach du Milan entre 2010 et 2014) pourrait rapidement être bouclé.