AC Milan : le message de Zlatan Ibrahimovic

À l’heure où l’AC Milan vient de rapatrier Massimiliano Allegri sur son banc de touche et où Zlatan Ibrahimovic est de plus en plus critiqué en interne, le Suédois est sorti du silence. Pas d’annonce fracassante si ce n’est un bilan succinct de la saison décevante des Rossoneri.

La suite après cette publicité

« Ce n’était pas la saison dont nous rêvions. Ce n’est pas celle pour laquelle nous nous sommes battus. Un trophée, une finale de coupe perdue, ce n’est pas assez pour un club comme le nôtre. Mais chaque revers alimente notre flamme. Chaque leçon nous permet de construire notre avenir. Nous avons peut-être perdu la bataille cette année, mais l’avenir nous dira qui gagne la guerre. Nous nous relevons, nous grandissons et nous revenons plus forts. Forza AC Milan - toujours », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.