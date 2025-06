OL Lyonnes s’offre un ex coach du Barça

OL Lyonnes a un nouvel entraîneur. En effet, le club de football féminin a annoncé l’arrivée de Jonatan Giráldez. «OL Lyonnes informe de la nomination de Jonatan Giráldez en tant que nouvel entraîneur principal du club. Giráldez s’est engagé pour une durée de trois saisons soit jusqu’au 30 juin 2028». Un nom bien connu dans l’univers du football féminin puisqu’il a dirigé le FC Barcelone Féminin entre 2021 et 2024.

Heureux de se lancer dans ce nouveau challenge, le technicien a confié : « je suis honoré et enthousiaste de rejoindre OL Lyonnes. L’histoire du club, son ambition et son effectif talentueux représentent une opportunité fantastique, et je me réjouis de bâtir sur les succès du club alors qu’il entre dans un nouveau chapitre.» Propriétaire majoritaire d’OL Lyonnes, Michele Kang a salué son arrivée : « l’engagement de Jonatan envers l’excellence et la performance est inégalé. Son leadership, son sens tactique et son dévouement au développement des joueuses propulseront notre club à un niveau supérieur, tant sur le plan national qu’international. Nous sommes reconnaissants de sa décision de continuer à faire partie de la famille Kynisca. Il jouera un rôle crucial dans l’élévation d’OL Lyonnes à de nouveaux sommets pour les joueuses et les fans.» Une nouvelle ère commence à Lyon.