Napoli-Eintracht : Victor Osimhen fou de joie après la qualification en quarts

Vainqueur 2-0 à l’aller, le Napoli a validé sans problème son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à sa large victoire face à l’Eintract Francfort ce mercredi soir (3-0). Un succès acquis notamment grâce au doublé inscrit par l’homme du match, Victor Osimhen. Le Nigérian s’est d’ailleurs exprimé à l’issue du match.

« C’est incroyable de faire ce pas dans l’histoire avec cette victoire. Nous voulons vraiment aller plus loin. Ç’a été un grand match, l’équipe a fait un grand match. On continue de rêver, on a des possibilités de le faire (de gagner la Ligue des Champions, ndlr). On verra ce qu’il y aura devant nous », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

