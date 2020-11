Thierry Henry rend hommage à Diego Maradona

La suite après cette publicité

Tour à tour, le monde du football, que dis-je, du sport, rend hommage à Diego Armando Maradona, décédé dans la matinée de ce mercredi. Si certains l'ont côtoyé sur le terrain, d'autres ont appris à aimer le foot grâce à lui, devant leurs écrans de télévision, à se demander d'où venait ce spécimen. S'il n'a pas évolué à la même époque que lui, Thierry Henry fait partie de ses admirateurs qui ont eu la chance de le rencontrer, et l'ancien attaquant de l'équipe de France n'a pas manqué de lui rendre hommage au travers d'un message sur son compte Twitter.

«Ce fut un honneur et un privilège de regarder puis de rencontrer l'un des plus grands footballeurs ayant joué à ce jeu. Mes pensées vont à toute sa famille, à ses amis et à de nombreux admirateurs. Repose en paix», a ainsi écrit l'actuel entraîneur du Montreal Impact en MLS.

2/2...It was an honour & privilege to watch and then meet one of the greatest footballers to have ever played the game. My thoughts are with all his family, friends and many admirers. RIP #Diegoarmandomaradona #legend