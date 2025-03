Lens : Will Still frustré après la défaite dans le derby du Nord

Après la défaite lors du derby du Nord face à Lille (1-0), Will Still, le coach lensois, n’a pas caché sa frustration. «On a commis une erreur individuelle. Je pense que la première mi-temps paraît moins bonne parce que le but qu’on encaisse nous désorganise un peu, on se dit qu’on doit aller chercher, alors que ce n’est pas forcément le cas. Sur un match de haut niveau comme ça, c’est compliqué de prendre des buts sur des erreurs individuelles, mais ça fait partie du jeu. On essaye de corriger par la suite, la 2e mi-temps est maîtrisée et bonne. On se crée 3 ou 4 occasions de but, mais on ne les met pas, c’est frustrant», a lâché le coach au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter : «Ils ont aussi de la qualité en face. Un match nul, dans l’ensemble, paraît logique. Il manque ce petit geste de qualité au bon moment pour revenir. On doit plus y croire, avoir l’instinct d’aller au bout ! On va continuer sur nos 7 derniers matchs.»