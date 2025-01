PSG : faut-il s’inquiéter pour Presnel Kimpembe ?

Un sujet avait fait beaucoup parler avant la rencontre Espaly-PSG, à savoir le possible retour dans le onze de Presnel Kimpembe. Pour la première fois depuis son arrivée au club, Luis Enrique avait ouvert la porte à un retour du défenseur sur les terrains. Mais visiblement, le scénario du match et l’état de la pelouse en ont décidé autrement. « La pelouse ne me semblait pas adéquate, elle représentait un risque pour les joueurs. Les conditions n’étaient pas idéales pour qu’il revienne. Il est dans un processus d’amélioration. Ça se passe mieux pour lui depuis un mois. Mais les conditions n’étaient pas réunies pour que ce soit son match de retour », expliquait, non sans critiques vis-à-vis de la pelouse de Clermont, un Luis Enrique piquant à l’issue de la rencontre remportée dans la douleur par le PSG face à Espaly (4-2).

Car de nombreux supporters parisiens, pour le moins inquiets devant cette interminable attente, espéraient bien voir jouer le "titi parisien" mercredi soir et être rassurés sur l’état de forme du champion du Monde 2018 qui n’a plus joué depuis le mois de février 2023. Preuve de l’immense précaution prise par Luis Enrique et par le PSG en général pour Presko, LE a préféré aligner une charnière plus qu’expérimentale composée de Lucas Hernandez et du jeune Axel Tape, 17 ans sans aucune expérience au plus haut niveau. Dépassé dans tous les secteurs du jeu, Tape a pris l’eau et l’on peut penser allègrement que l’expérience de Kimpembe aurait été utile.

Les clubs européens intéressés frileux quant à son état de forme

Mais ce dernier en avait-il seulement les moyens ? Malgré un terrain compliqué, cette rencontre était idéale pour le défenseur de 29 ans pour se tester et retrouver des sensations. Arrivé avec sa bonne humeur habituelle au stade en compagnie de ses coéquipiers, le n°3 du PSG avait fièrement partagé la photo de son maillot dans le vestiaire parisien avant la rencontre sur ses réseaux… avant d’assister à l’intégralité de la rencontre sur le banc de touche. Reste désormais à savoir s’il aura l’occasion dans les jours, voire les semaines à venir de pouvoir montrer qu’il n’a rien à envier à ses partenaires de la défense. Car la concurrence à son poste est féroce. Willian Pacho et Marquinhos sont incontournables en défense centrale, Lucas Hernandez, de retour de blessure postule pour le poste, tandis que Lucas Beraldo plaît toujours autant au technicien espagnol. Cette rencontre face à Espaly aurait pu également rassurer des formations européennes bien trop frileuses quand il s’agit d’évoquer un possible intérêt pour le défenseur parisien.

Selon nos informations, le marché a été sondé au sujet d’un possible départ du PSG cet hiver de Presnel Kimpembe. Mais là encore, ça ne se bouscule pas. Avec quasiment deux ans sans jouer et à la vue de la frilosité du PSG à l’égard de son défenseur, on peut aisément les comprendre. Pour le moment conciliant avec son coach, le principal intéressé qui a déclaré il y a quelques jours qu’il se sentait «très, très bien en ce moment» assurait qu’il se montrait patient tout en attendant le bon moment. Si celui-ci n’arrive pas dans les prochaines semaines, nul doute que Presko saura se faire entendre…