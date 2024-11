SPL : Al-Ahli s’impose facilement contre Al-Raed

Pour le compte de la 10e journée de Saudi Pro League, Al-Ahli recevait Al-Raed. Une rencontre qu’il fallait absolument remporter pour les locaux, auteurs d’un début de saison peu convaincant en championnat. Et au terme d’une rencontre qu’ils ont largement dominé, les hommes en vert sont repartis de cette rencontre avec les trois points d’une victoire logique (1-0).

Se procurant pléthore d’occasions durant le match, les hommes de Matthias Jaissle n’ont inscrit qu’un petit but grâce à Gabri Veiga, parfaitement servi par Riyad Mahrez (1-0, 55e). En fin de rencontre, Ali Hassan Al Asmari, sur un service d’Ivan Toney, a entériné le succès des siens (2-0, 90+4e). Avec cette victoire logique, Al-Ahli grimpe à la 7e place et revient à 7 points d’Al-Shabab, troisième. De son côté, Al-Raed stagne dans le ventre mou et est dixième.