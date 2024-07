Amicaux : Strasbourg écrabouillé par le Fenerbahçe de José Mourinho

Alors que l’Euro 2024 touche presque à sa fin, l’heure des matchs amicaux pour les clubs arrivent. Le club de Strasbourg entamait sa préparation avec un gros morceau. En effet, les joueurs de Patrick Vieira croisait le fer avec le Fenerbahçe, un cador du football turc qui vient en plus de se renforcer par l’arrivée de José Mourinho. Et pour la grande première, il alignait du lourd avec Edin Dzeko, Dusan Tadic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ou encore Fred

Et du côté du Strasbourg, l’entraîneur français a aligné notamment Abakar Sylla, Ismaël Doukouré, Habib Diarra mais aussi Emanuel Emegha. Durant ce duel, c’est le club stambouliote qui est reparti avec la victoire largement (4-0) grâce à des buts de Szymański (5e), Tadic (33e), Kent (37e) et Dzeko (45e). Pas de problème donc pour les hommes du Special One.