Italie-Espagne : les compositions probables

Ce mercredi soir débute le Final Four de la Ligue des Nations. Première affiche de ce dernier carré particulièrement alléchant : Italie-Espagne (20h45). Le vainqueur du dernier championnat d'Europe des Nations accueille à San Siro une sélection ibérique en quête d'exploit. Mais à n'en point douter, la Squadra Azzurra aura à cœur de tirer son épingle du jeu devant son public pour se hisser en finale. Pour cette confrontation prestigieuse, Roberto Mancini devrait opter pour un 4-3-3. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma démarrerait la rencontre avec devant lui la paire Bonucci, Chiellini en charnière centrale. Côté gauche, on retrouverait Emerson et Di Lorenzo occuperait le couloir droit de la défense. Le trio Verratti, Jorginho, Barella devrait composer l'entrejeu transalpin. Enfin en attaque, Pellegrini, Insigne et Chiesa pourraient être alignés.

De son côté, Luis Enrique alignerait également un 4-3-3 avec Unai Simon dans les buts. En défense centrale, Aymeric Laporte et Pau Torres devraient démarrer le match. César Azpilicueta s'installerait côté droit et Sergio Reguilon prendrait le couloir gauche. Au milieu, Busquets se positionnerait devant la défense, accompagné plus haut de Koke et Merino. En pointe, Pablo Sarabia occuperait le côté droit, Ferran Torres l'axe et Oyarzabal le côté gauche. Le vainqueur de ce choc affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui se déroulera jeudi soir à Turin entre la Belgique et la France.