La France va gagner la Coupe du monde 2022 ... selon un simulateur

Championne du monde en 2018, la France tentera de défendre son titre au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. Devant d'abord passer la phase de poules et éviter la malédiction du champion comme l'Allemagne (2018), l'Espagne (2014), l'Italie (2010) ou ... La France (2002), les Tricolores nourrissent de grandes ambitions. L'objectif de devenir le premier pays à enchaîner deux sacres mondiaux depuis le Brésil en 1962 est immense, mais un simulateur utilisé par The Analyst estime que les Bleus seront champions dans 17,93% des cas.

Un chiffre important pour l'équipe de Didier Deschamps qui devance le Brésil (15,73%) et l'Espagne (11,53%). L'Angleterre arrive quatrième avec 8,03% de chances de victoire devant la Belgique (7,90%). Pour la dernière Coupe du monde de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'Argentine et le Portugal arrivent 8e et 9e avec 6,45%e et 5,11%. Finaliste en 2018, la Croatie suit avec 2,31% tandis que le pays hôte, le Qatar dispose de 0,35% de chances de victoire selon ce simulateur. Le Cameroun, l'Arabie Saoudite et le Costa Rica sont les trois pays qui arrivent à 0%.