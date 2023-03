Le pari fort de Jérôme Rothen sur l’avenir du PSG

Éliminé de la Ligue des champions ce mercredi par le Bayern Munich (2-0), le PSG a connu une énième désillusion sur la scène européenne. Depuis cette nouvelle catastrophe sportive, les observateurs et autres experts du ballon rond fustigent les Parisiens de tout part. Dont Jérôme Rothen qui ne s’est pas gêné d’être très critique envers Lionel Messi. Mais l’ancien joueur du club de la capitale a quand même eu des mots positifs sur l’avenir de Paris dans son émission sur RMC. Il y a encore des motifs d’espoirs selon lui.

« Je fais confiance à l’équipe dirigeante, ils viennent d’arriver pour la plupart au mois de juin. C’est encore tout neuf. Je pars du principe que la prise de conscience est évidente aujourd’hui. Déjà, il y a beaucoup de critiques et quand il y a des critiques qui s’accumulent - et c’est souvent les mêmes qui s’accumulent d’année en année, de semaine en semaine - ils ne peuvent pas faire la sourde oreille et faire comme s’il n’y avait pas ces critiques-là. (…) Je reste persuadé que les hommes qui sont à la tête du sportif et le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, sont capables de faire leur autocritique. De se dire qu’il y a encore des manques, que ça ne va pas assez vite dans ce qu’on veut mettre en place, dans ce qu’on veut faire évoluer et qu’on va le faire dans les prochaines semaines. »

