PSG : Jérôme Rothen détruit Lionel Messi

Ancien joueur du PSG entre 2004 et 2010, Jérôme Rothen garde un lien fort avec le club de la capitale. L’ancien international français, présent dans l’émission l’After Foot sur RMC ce mercredi, n’a pas caché sa déception après l’élimination du PSG en 1/8 de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-0, 3-0 score cumulé). Et visiblement, la nouvelle prestation sans saveur de Lionel Messi lui a laissé un goût amer.

«Messi, on n’en veut pas. Il ne veut pas s’investir dans ce club. J’ai vu sa déclaration où il disait ‘je suis bien 'acclimaté' mais t’es acclimaté de quoi mon coco? Parce que t’as mis 18 buts ou 16 passes décisives cette année contre Angers et Clermont? Mais dans les matches qui comptent, il disparait complet! Là où c’est du foutage du gueule, c’est qu’on a vu ses matchs à la Coupe du monde, j’ai vu ses déplacements, comment il s’investissait. Je veux bien que ce soit le maillot de la sélection, un truc à part mais, hey, respecte un peu le club de la capitale qui te permet de garder un standing et un salaire. Il n’y a que le PSG qui pouvait lui donner ça et, évidemment, le PSG est tombé les deux pieds dedans parce qu’ils se sont dits que Messi allait nous faire gagner. Mais il nous fait gagner rien du tout.»

