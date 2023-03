PSG : la terrible disasterclass de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pas plus que Kylian Mbappé, Leo Messi n’est pas parvenu à faire jaillir la lumière de ses pieds. Dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions remporté par le Bayern Munich, l’Argentin a montré ses limites à ce niveau. Bougé voir secoué dans tous les sens par le duo Kimmich-Goretzka, il a vécu un calvaire hier en Bavière, car à la différence de son partenaire d’attaque, il a eu les munitions pour faire bouger le tableau d’affichage.

Il a bénéficié des largesses offertes par la défense allemande, trop occupée à neutraliser Mbappé. On l’a souvent vu dans l’entrejeu demander le ballon dans les pieds mais sans mouvement, difficile de déséquilibrer l’adversaire. Quand il s’est trouvé dans la zone dangereuse, le septuple Ballon d’Or a constamment été mis en échec. La situation de la 25e illustre parfaitement sa soirée lorsqu’il est repris in extremis par Davies, avant de se débattre pour s’incliner face à Sommer.

Messi a été bougé par les Bavarois

Sans convertir cette occasion et celle où De Ligt sauve sur sa ligne, le PSG a sans doute laissé passer sa chance. «L’objectif était d’ouvrir le score pour nous galvaniser et peut-être mettre le doute du côté du Bayern. Quand le Bayern a marqué, on a compris que ça allait être difficile», abondait Galtier en conférence de presse après la rencontre. Au retour des vestiaires, le PSG n’a plus existé et a fini par s’incliner face à des Bavarois supérieurs dans presque tous les domaines.

Messi n’a plus ses jambes de 20 ans. Il a celles d’un joueur de 35 ans qui ne parvient plus à allier vitesse et conduite de balle comme durant ses plus grandes heures. Il est évidemment encore capable de coups d’éclats mais ça n’est sans doute plus suffisant en Ligue des Champions. D’ailleurs, la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale ouvre une nouvelle question, celle de l’avenir de la Pulga dans la capitale. En fin de contrat en juin, et alors qu’il touche un salaire qui paralyse les comptes du club, sera-t-il toujours là la saison prochaine ? Après une telle soirée, on peut en douter.