La réponse cash de Kylian Mbappé sur le niveau du PSG et son futur

Blessé avant le huitième de finale aller face au Bayern Munich, Kylian Mbappé était entré en jeu fin de match au Parc des Princes. Une entrée séduisante qui avait permis au club de la capitale de se montrer enfin dangereux. Malgré la défaite (0-1), la présence du numéro 7 laissait quelques espoirs pour le retour. Au final, Mbappé a été bien muselé par Dayot Upamecano. C’est simple, le Parisien a raté tous ses dribbles et a été inoffensif.

« On est déçus. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de se remettre en question. Il n’a pas manqué grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j’ai dit qu’on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat », a-t-il déclaré en zone mixte, dans des propos relayés par RMC Sport.

Mbappé ne pense pas à son avenir

Et si pour le Bondynois le maximum du PSG « c’est ça », beaucoup ne vont pas manquer d’interpréter cette déclaration comme un terrible aveu de faiblesse, tant le PSG n’a jamais été à la hauteur de son adversaire bavarois. Et en Espagne, ces paroles ne manqueront pas de faire réagir. Les médias madrilènes se régalent à l’avance des sujets liés au futur du Français.

Cette nouvelle désillusion le convaincra-t-elle de filer enfin au Real Madrid ? Interrogé par la Cadena COPE en zone mixte, l’intéressé est resté évasif. « Non, non non (il ne reconsidère pas mon avenir au PSG), je suis tranquille. La seule chose qui m’importe cette saison, c’est de gagner le championnat, et après on verra. » C’est dit.