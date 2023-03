Bayern Munich-PSG : Christophe Galtier enrage sur la bourde de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain. Battu à domicile par le Bayern Munich (0-1), le club de la capitale n’a pas pesé bien lourd au retour. Logiquement dépassés par les Bavarois, les Rouge et bleu se sont incliné 2 buts à 0 et doivent donc dire au revoir à la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, pour la deuxième année consécutive. Et vu la prestation des hommes de Christophe Galtier, les critiques ne manqueront pas de pleuvoir. Attendu au tournant, l’entraîneur francilien a réagi à l’issue de la rencontre au micro de Canal+. Et le but encaissé suite à une grosse erreur de Marco Verratti a du mal à passer.

« On n’a pas su marquer sur nos temps forts. On a eu une très bonne première période, où nous nous sommes créé des situations, on arrivait bien à rivaliser avec l’adversaire. On a eu des temps forts, malheureusement, on n’a pas pu concrétiser les occasions qu’on a eues. Nous avons pas mal de situations proches du but adverse. En deuxième période, on prend ce but vraiment stupide. À ce niveau-là, il faut avoir un peu plus de lucidité. Évidemment qu’on subissait la pression du Bayern Munich, on le savait, il ne faut pas avoir honte de jouer long pour casser ce pressing-là. On prend un but sur une sortie de balle très courte et au bout d’une heure de jeu, quand vous êtes menés, ça commence à être difficile. Je ne sais pas si c’est une leçon qu’il faut retenir, mais c’est une frustration, une déception. Si nous avions eu le bonheur d’ouvrir le score, sûrement que le match aurait été différent. Mais malheureusement, c’est Munich qui a ouvert le score. »

Galtier ne pense pas à son avenir

Déçu, Galtier regrette toutefois la cascade de blessures (fin de saison pour Neymar et Kimpembe, Marquinhos et Mukiele sortis sur blessure) qui ont, selon lui, fortement handicapé le PSG. « On avait beaucoup d’absents, des absents importants sur le premier match, sur le deuxième match. Il a fallu changer deux défenseurs centraux en première période, dont un à la pause, ça nous affaiblit énormément. Autant sur le premier match, le Bayern était dominateur, autant sur celui-ci, on a montré un tout autre visage. Mais ce n’est pas suffisant, donc évidemment, il y a de la frustration et de la déception dans le vestiaire. On ne peut pas refaire une autre confrontation, il faut regarder de l’avant. Ça reste une grande déception, il faut la digérer et l’accepter pour continuer notre parcours en championnat. Tout le monde est déçu, moi le premier. Même si on avait pas mal de difficultés sur le premier match, on fondait beaucoup d’espoirs sur le match retour. On n’a pas su ouvrir le score quand on en avait la possibilité ».

Enfin, Galtier n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur son avenir. Annoncé sur la sellette en cas d’élimination, l’ancien coach du LOSC sent-il le vent tourner en sa défaveur ? Pour le moment, l’intéressé ne pense pas à son avenir, mais à bien terminer la saison. « C’est vraiment trop tôt, mon avenir dépend de ma direction sportive et de mon président. Évidemment qu’il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur cette fin de saison. Avec beaucoup d’énergie et de détermination, il faudra rapidement digérer cette déception. » Rendez-vous samedi prochain à Brest.